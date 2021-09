Bundestagswahl: Desinformation im Netz weiter ein Problem

NRW-Verfassungsschutz warnt vor gezielter Desinformation

Das bestätigen auch die Behörden. So berichtet der NRW -Verfassungsschutz auf WDR -Anfrage, er stelle " Einflussnahmeversuche ausländischer Staaten auf verschiedensten Ebenen " fest, insbesondere aus China und Russland. Die Behörde warnt davor, dass mit Hilfe von gezielter Desinformation das Vertrauen in das Handeln der Politik und das Vertrauen in unabhängige Medien untergraben werden. Genauer werden die Behörden nicht – auch nicht bei der Frage, was das konkrete Ausmaß der bereits stattfindenden Kampagnen betrifft.

ARD-Recherchen bestätigen die Befürchtungen. In der ARD -Dokumentation " Wahlkampf undercover " sprechen Reporter – als Vertreter deutscher Parteien getarnt – einige PR -Agenturen in London an. Die PR-Profis versprechen, dass Meinungsbild in Deutschland verändern zu können. Indem insbesondere auf Facebook gezielt Menschen mit provokativen Falschnachrichten konfrontiert werden.

Mit Hilfe von Facebook und Co. Menschen gezielt ansprechen

Dank der ungeheuren Datenmengen, die Facebook anhäuft, kann der Konzern messerscharfe Profile anfertigen. Die PR-Agenturen können so beispielsweise einem Autofreund Meldungen präsentieren, dass die Grünen SUV s verbieten wollen, während andere mit Meldungen über Flüchtlinge provoziert werden.

Facebook steht besonders in der Kritik. Der Konzern hat deswegen jetzt (02.09.2021) einige Maßnahmen angekündigt, um Falschmeldungen auf Facebook und Instagram stärker zu bekämpfen als bislang. So ist Facebook Kooperationen eingegangen, zum Beispiel mit der Bundeszentrale für politische Bildung.

Mehr Medienkompetenz: Angebote sollen aufklären

In einem neuen Webangebot erfahren die Menschen eine Menge über die Wahlen und Demokratie an sich – und das in mehreren Sprachen. Es gibt hier auch Hinweise, wie sich Falschmeldungen erkennen lassen. Allerdings nicht sonderlich ausführlich. Facebook verweist bei Postings, die sich direkt oder indirekt auf die Bundestagswahl beziehen, automatisch auf solche seriösen Info-Angebote.