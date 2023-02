Kosten von mehr als 40 Millionen Euro

Mehr als 40 Millionen Euro hat das ZDF sich diese Blockbuster-Serie kosten lassen, damit hat der Sender den bisherigen deutschen Rekord von "Babylon Berlin" geknackt.

Von Mittwoch (22. Februar) an ist die Verfilmung des Bestsellers von Frank Schätzing in der ZDF-Mediathek mit den ersten drei von acht Teilen verfügbar. Am 6. März läuft "Der Schwarm" dann klassisch um 20.15 Uhr im ZDF an.