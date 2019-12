WDR-Wettbewerb: Neue Runde für "Der beste Chor im Westen"

Zehn Chöre aus NRW stehen im Halbfinale des WDR-Wettbewerbs "Der beste Chor im Westen". Das WDR-Fernsehen überträgt die Show live am Nikolaustag (06.12.2019) ab 20.15 Uhr.

Die Gesangsgruppen aus Bonn, Olpe, Aachen, Düsseldorf, Neunkirchen, Feudingen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis hatten die Jury beim Vorsingen überzeugt. Die Auswahl trafen prominente Musiker wie Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, Jane Comerford und Rolf Schmitz-Malburg vom WDR-Rundfunkchor.

Zuschauer wählen Favoriten

Anders als in der Vorrunde, müssen die Chöre im Halbfinale nicht die Jury, sondern das Publikum überzeugen. Vier Chöre werden von der Zuschauern per Anruf oder SMS ins Finale am 13. Dezember geschickt. Den fünften und letzten Chor wählt die Jury aus.

Den Gewinnern winkt ein Preis von 10.000 Euro und ein Auftritt zusammen mit dem WDR-Rundfunkchor in ihrer Heimatstadt.