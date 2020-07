Aluminium in Deos: Doch nicht so belastend

Ist das Benutzen alu-haltiger Deos riskant?

Nein, sie können täglich benutzt werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält ein Gesundheitsrisiko für Verbraucher nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand für unwahrscheinlich.

Auch ein Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Aluminium aus Deos und der Entstehung von Brustkrebs oder Alzheimer sei bisher wissenschaftlich nicht belegt.

Warum kann Aluminium trotzdem gefährlich sein?

Alu kommt auch in der Erdkruste vor

Unser Körper nimmt ständig Aluminium auf - nicht nur mit dem Deo über die Haut, sondern auch mit dem Trinkwasser, Medikamenten oder über die Luft. Die Hälfte der gesundheitlich unbedenklichen Menge gelangt mit der Nahrung in den Körper, zum Beispiel als Zusatzstoff, aber auch auf natürlichem Weg: Das Leichtmetall kommt sehr häufig in der Erdkruste vor, gelangt so auch in Pflanzen und damit auch in Tee oder Kakao. Auf der BfR-Liste der besonders alu-haltigen Lebensmittel stehen Instant-Tees, Mehrkornbrot und Schokolade ganz oben.

Normalerweise scheidet unser Körper das meiste wieder aus, es kann sich aber im Körper anreichern. Wird der Aluminiumgehalt im Körper dann zu hoch, kann das nach derzeitigem Kenntnisstand negative Auswirkungen auf das Nervensystem, die Nieren und die Knochen haben.

Worauf sollten Verbraucher achten?

Käse gehört nicht in Alu-Folie

" Wer sich grundsätzlich vor einer zu hohen Aluminiumaufnahme schützen will, sollte darauf achten, dass vor allem saure und salzhaltige Lebensmittel und Getränke nicht mit Aluminium in Kontakt kommen, etwa über Trinkflaschen, Backbleche, Grillschalen ", heißt es vom Institut.

Dazu gehörten aufgeschnittene Äpfel, Tomaten, Rhabarber, Salzheringe, mariniertes Fleisch oder Käse. Auch aufhellende Zahnpasten oder Lippenstifte enthalten Aluminium. Die Experten empfehlen, die Nutzung zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. So sollte man beim Grillen lieber wiederverwendbare Schalen etwa aus Edelstahl bevorzugen.