Demos gegen Flüchtlingspolitik: "Menschen statt Grenzen sichern"

"Seebrücke" demonstriert in Köln

Auch in Köln trafen sich am Abend Anhänger der Initiative "Seebrücke" auf dem Alter Markt. Rund 450 Menschen demonstrieren laut Polizei friedlich unter dem Motto " Menschenrechte enden nicht an den EU-Außengrenzen" .

" Wir fordern, dass Deutschland sofort alle Menschen auf den griechischen Inseln aufnimmt und sich für einen solidarische Verteilungsmechanismus auf europäischer Ebene einsetzt“ , sagte Johannes Gaevert, Mitglied der Seebrücke. Vergangenen Woche hatte Gaevert sich nach eigener Aussage selber ein Bild von der Lage auf Lesbos gemacht. " Mehr als 20.000 Menschen leben dort zur Zeit unter unmenschlichen Zuständen", sagt er.

Die "Seebrücke" ist eine internationale Bewegung aus verschiedenen Bündnissen und Akteuren. Sie wurde im Juni 2018 gegründet, als das Seenotrettungsschiff "Lifeline" mit 234 Flüchtlingen an Bord tagelang auf dem Mittelmeer kreuzen musste, weil kein europäischer Hafen eine Anlegeerlaubnis geben wollte.

Video starten, abbrechen mit Escape Geflüchtete an griechischer Grenze: Lage spitzt sich zu. WDR aktuell. . Verfügbar bis 10.03.2020. WDR. Von Oliver Schöndube.

Stand: 03.03.2020, 20:27