In ganz Deutschland sind erneut Kundgebungen angemeldet. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden - gegen Hass, Hetze und Ausgrenzung. Es werden insgesamt Zehntausende Teilnehmende erwartet - unter anderem in München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Hannover und Bremen, aber auch in NRW.

Demonstriert wird hierzulande an diesem Samstag zum Beispiel in Wuppertal, Aachen, Duisburg, Gütersloh, Bergisch Gladbach, Gummersbach und Euskirchen. In Dortmund waren laut Polizei am Samstagmittag etwa 2.400 Teilnehmende zusammengekommen. Anschließend zog die Demo über den Wallring. Nach Angaben eines WDR-Reporters befanden sich unter den Demonstrierenden auch vereinzelt Vermummte, die sich der Antifa zugehörig zeigten. Insgesamt sei alles friedlich verlaufen. Inzwischen ist die Versammlung beendet.

Auch im Münsterland sind zwei Demos bereits zu Ende gegangen: In Münster gab es eine Menschenkette der "Omas gegen Rechts" mit etwa 200 Leuten, die vor das historische Rathaus in der Innenstadt gezogen sind. In Ahaus sind bei einer Menschenkette für Demokratie und Vielfalt vom Bündnis "Ahaus bleibt bunt" laut Polizei 1.000 Menschen am Start gewesen. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle.

Demo gegen Kriminalität in Siegen - "gegen Rechts"-Demos in Westfalen

In Siegen ist eine Demonstration angemeldet für 200 bis 2.000 Teilnehmern, Die Veranstalter fordern, es müsse "sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um Kriminalität und Gewalt einzudämmen". Es werde "mit einer Schweigeminute für die Opfer der jüngsten Gewaltattacken abgeschlossen." Dabei kam es zu einem Flashmob der "Omas gegen Rechts" mit 25 Teilnehmenden.

In Paderborn waren 500 Demo-Teilnehmer bei einer Veranstaltung des "Bündnis gegen Rechts" - die damit gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung protestiert haben. Ebenfalls in Paderborn sind für 15 Uhr noch mal 300 Mitglieder der "Omas gegen Rechts" angekündigt. Am Nachmittag gibt es noch ein paar kleinere Demos in Westfalen und im Westmünsterland, zum Beispiel in Bocholt oder Herford.

Das Demo-Wochenende hat schon gestern angefangen: In Bielefeld waren nach Angaben der Veranstalter 25.000 Menschen auf der Straße. Die Polizei widersprach der Angabe nicht.