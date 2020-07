Generalabsage an den Bundesrat

Damit war also Bundesverkehrsminister Scheuer am Zug. Doch der sagte am Samstag unmissverständlich: "Wir haben ausreichende, geltende Regeln ." Und er ergänzte im Gespräch mit der dpa : "Ich werde die Beschlüsse des Bundesrates, also der Bundesländer, nicht umsetzen."

Sein Ministerium erklärte auf Nachfrage, dass die zuständigen Straßenverkehrsbehörden die konkrete Lage vor Ort am besten einschätzen könnten. Die könnten ja dann im Einzelfall Maßnahmen anordnen und die Benutzung bestimmter Straßen oder Strecken beschränken. Damit liegt die Verantwortung also bei der untersten Verwaltungseinheit.

Diese vereinzelten Streckensperrungen für Motorräder gibt es bereits. Zum Beispiel in der Eifel, im Bergischen Land, im Sauerland und Hochsauerland.