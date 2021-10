Kohlegegner demonstrieren in Lützerath

Tausende Teilnehmer erwartet

Die heutige Kundgebung soll vor dem bedrohten Hof abgehalten werden. Ein Sprecher von "Alle Dörfer bleiben" sagte, man rechne mit 2.000 bis 3.000 Teilnehmern. Angemeldet sind 5.000. In Lützerath halten sich seit Wochen junge Aktivisten in einem Camp und Baumhäusern auf. Eine Sprecherin der Polizei Aachen sagte, sie gehe von einem friedlichen Verlauf aus.

Künstler Baumgärtel sprüht Banane