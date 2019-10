In Köln findet am Samstag (12.10.2019) eine Kurden-Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Syrien statt. Die Veranstalter erwarten nach Polizeiangaben 5.000 Teilnehmer am rechten Rheinufer. Los soll es um 14 Uhr gehen.

Verkehrsbehinderung zwischen 14 und 17 Uhr

Die Veranstaltung läuft unter dem Motto "Stoppt die Aggression des türkischen Staates auf kurdische Gebiete". Die Demonstranten fordern unter anderem ein Ende der türkischen Angriffe auf die syrische Grenzregion und die Kurdengebiete, Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei, ein Waffenembargo gegen Ankara und eine Kündigung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei.

Bei den Protesten könne es zwischen 14 und 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Stadtteil Deutz kommen, warnt die Polizei. Den Beamten liegen keine Informationen dazu vor, dass für die Kundgebung gewaltsame Ausschreitungen geplant seien.