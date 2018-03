Haftbefehl ist "propagandistische Maßnahme"

Angemeldet wurde die Demonstration von der Kölnerin Silke Breidenbach, die sich seit Jahren für die "katalanische Sache" engagiert. "Wir fordern, dass Puigdemont nicht nach Spanien ausgeliefert wird. Der Haftbefehl ist eine propagandistische Maßnahme, die nur ein Ziel hat: Puigdemont soll nicht am politischen Prozess teilnehmen" , sagte sie am Montag dem WDR. Das sei auch mit anderen katalanischen Politikern geschehen, die man in Spanien "in den Knast gesteckt" hätte.

Wahlbeobachter: Haftbefehl politisch motiviert