Köln: Tausende bei Demo gegen geplantes Versammlungsgesetz

Jugendliche protestieren in Köln

Unter den Demonstranten am Samstag in Köln sind auch Gewerkschaften und Parteien. So der Kölner Grünen-Vorsitzende Frank Jablonski: " CDU-Innenminister Herbert Reul will gemeinsam mit der FDP das Versammlungsrecht in NRW erheblich einschränken ", sagte er laut Nachrichtenagentur dpa. " Protestformen, wie das Tragen von Overalls im rheinischen Braunkohlerevier sollen kriminalisiert, die Auflagen für Demonstrationen drastisch erhöht werden ."

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dagegen hatte argumentiert, ein " modernes und verständliches Versammlungsgesetz " stärke vielmehr die Grundrechte.

Stamp hatte "Entwarnung" gegeben

Am Rande einer Pressekonferenz zu neuen Landesregierung hatte der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) in dieser Woche etwas kryptisch gesagt, er könne den Kölner Demonstranten " Entwarnung " geben: " Wir werden selbstverständlich ein modernes und verfassungsfestes Versammlungsrecht auf den Weg bringen ." Was genau er damit meinte, ließ Stamp offen.

Stand: 30.10.2021, 17:31