Klimaaktivisten stürmen zum Braunkohle-Tagebau

Klimaschützer und Kohlegegner haben am Samstag am Tagebau Garzweiler gegen einen Abriss der Dörfer protestiert, die dem Abbau der Braunkohle weichen sollen. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein.

Bereits am Vortag hatten zehntausende Jugendliche in Aachen beim Internationalen Streiktag der Schüler-Protest-Bewegung "Fridays For Future" mehr Klimaschutz gefordert.