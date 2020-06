Demo gegen Rassismus in Bielefeld

In mehreren Städten in NRW wollen am Samstag (13.06.2020) wieder Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gehen. Demonstrationen sind in Krefeld, Rheine und Bielefeld geplant. In Bielefeld erwarten die Organisatoren 2.000 Teilnehmer.

Betroffene sollen zu Wort kommen

Bei der Kundgebung werden vor allem Jugendliche, die von Rassismus betroffen sind, von ihren Erfahrungen berichten. Im Rahmen eines "offenen Mikrofons" kann jeder etwas sagen. Eventuell werden auch Demonstranten auf der Bühne rappen oder tanzen.

Gegen Rassismus sollte permanent etwas unternommen werden, meinen die Organisatoren. Aufgrund der öffentlichen Debatte seien jetzt aber viele bereit, aktiv zu werden.