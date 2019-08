Deliveroo stellt Deutschland-Geschäft ein

Fahrer sollen Abfindung bekommen

Zudem stand das Unternehmen wegen der Arbeitsbedingungen seiner Fahrer immer wieder in der Kritik. Anders als beim Konkurrenten Lieferando sind die Fahrer von Deliveroo nicht fest angestellt, sondern arbeiten offiziell als selbstständige Unternehmer. Sie bekommen also kein festes Gehalt sondern werden nur pro Auftrag bezahlt. Das Unternehmen kündigte an, ihnen Abfindungen zu zahlen.

Über Lieferdienste wie Deliveroo und Foodora können Kunden fertige Gerichte von verschiedenen Partner-Restaurants bestellen. Die Fahrer holen sie auf Bestellung bei den Restaurants ab und liefern sie per Fahrrad, Motorroller oder Auto aus. Dafür erhalten die Unternehmen eine Provision der Restaurants.