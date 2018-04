Auf WDR-Anfrage erklärt Deliveroo dazu schriftlich, dass sich " die überwiegende Mehrheit" der Mitarbeiter aufgrund " der Flexibilität für die freiberufliche Variante " entscheide. Freiberufliche Fahrer verdienten " beispielsweise durchschnittlich 16 Euro pro Stunde ", die festangestellten 9 bis 10 Euro. " In Köln gibt es definitiv keine Wahlmöglichkeit mehr zwischen fest und frei ", sagt dagegen Gewerkschaftssprecher Jost.

Demo " Shame on you Deliveroo "

Demo gegen Deliveroo-Praktiken in Köln

Gemeinsam mit der NGG -Initiative " Liefern am Limit" lädt der Verein "Aktion Arbeitsunrecht" für Freitag zu Fahrraddemos in Köln und Berlin. Motto: " Shame on you Deliveroo" . Gemeinsam wolle man Restaurants anfahren, die an dem Lieferservice teilnehmen, und dort Infozettel verteilen. Schriftlich will man rund 2.000 Deliveroo-Vertragsrestaurants in Deutschland den Verzicht auf den umstrittenen Lieferdienst nahe legen.

Stand: 13.04.2018, 06:00