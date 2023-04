Video starten, abbrechen mit Escape Spektakuläre Sprünge | sv 00:29 Min. . Verfügbar bis 23.04.2024.

Delfin auf Kurz-Besuch in Travemünde

Stand: 23.04.2023, 10:10 Uhr

Damit haben die Bootsfahrer und Touristen in Travemünde sicher nicht gerechnet. Ein Delfin hat sich am Samstag von der Ostsee über die Trave in den Hafen verirrt und den Menschen ein kleines Spektakel geboten. Das Tier zeigte gleich mehrere tollkühne Sprünge.