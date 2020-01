Wann genau beginnt das nächste Jahrzehnt? 2020 oder 2021?

Das neue Jahrzehnt hat begonnen - die 2020er Jahre. Wirklich? Oder beginnt die neue Dekade doch erst am 1. Januar 2021? Diese Diskussion um die korrekte Zeitrechnung ist nicht neu. Mit Beginn des neuen Jahrtausends gab es ebenfalls die Debatte, ob das neue Millennium am 1.1.2000 oder am 1.1.2001 begonnen hat.

In unserer Zeitrechnung gab es nie ein Jahr Null

Christus Geburt ist der Beginn der neuen Zeitrechnung

Unsere Zeitrechnung ist unterteilt in "vor Christi Geburt" und "nach Christi Geburt". Nach Christi Geburt folgt das Jahr 1, nicht das Jahr 0. Historisch ist das damit zu erklären, dass das im Mittelalter verwendete römische Zahlensystem keine Null hatte.



Die allererste Dekade nach Christus beginnt also am 1. Januar 1 und endet am 31. Dezember 10. Die zweite Dekade beginnt am 1. Januar 11. Bis heute weiter gerechnet heißt das, die neue Dekade beginnt erst in einem Jahr am 1. Januar 2021.

Umgangssprachliche Regelung

Feiern wir einfach durch bis 2021?!

Umgangssprachlich beginnen die neuen Jahrzehnte bereits bei 0, 10, 20 usw. So definiert zum Beispiel auch der Duden die Zwanziger Jahre als "die Jahre 20 bis 29 eines bestimmten Jahrhunderts umfassendes Jahrzehnt". Das neue Jahrzehnt hat also umgangssprachlich am 1. Januar 2020 begonnen.

Fazit

Wir können also zwei mal den Start des neuen Jahrzehnts feiern - einmal jetzt wegen des üblichen Sprachgebrauchs und einmal Anfang 2021 wegen der Zeitrechnung, die nach Christi Geburt mit dem Jahr 1 beginnt und nicht mit null.