Deckhengsten droht Teilzeit wegen Wirtschaftskrise

Entwicklung des Fohlenmarktes 2024

Im kommenden Jahr müssen die Züchter dann abschätzen, wie sich die Absatzchancen für Fohlen in 2024 entwickeln werden. " Eigentlich müsste man antizyklisch denken ", so der Leiter des Westfälischen Pferdezentrums. Sonst fehlten in ein paar Jahren Reitpferde. Das Pferdestammbuch ist unter anderem für Zuchtprogramme zuständig. Absatzveranstaltungen wie Auktionen fanden coronabedingt vermehrt und mit großem Erfolg online statt.

Zucht-Boom während der Pandemie

Im letzten Jahr habe er in 50 Länder verkauft, berichtet Münch - " von Paraguay bis Indien ." Aus seiner Sicht habe der Markt während der Pandemie einen Boom erlebt. Menschen hätten weniger Geld für Urlaube und Restaurantbesuche ausgegeben und so am Ende des Monats mehr im Portemonnaie gehabt hätten. Zudem sei Reitsport weitgehend uneingeschränkt möglich gewesen. Nichtsdestotrotz werde das Pferd ein Luxushobby bleiben. Es bleibe nun abzuwarten, inwiefern die Energie- und Wirtschaftskrise Spuren hinterlässt.

Rund 90 "zuchtaktive" Hengste stehen in Warendorf

Die Unsicherheit am Markt zwinge auch das Landgestüt zum Sparen. Aus Gründen des Tierwohls gehe das nicht beim Futter. Der Energieverbrauch in den denkmalgeschützten Gebäuden und die Beleuchtung seien aber angepasst worden. Mittelfristig wolle man auch erneuerbare Energien nutzen.

Folgen für die Kapazitäten des Gestüts habe die Krise bislang keine. Rund 90 "zuchtaktive" Hengste stehen nach Angaben des Gestüts in den Ställen in Warendorf im Münsterland. Seit der Gründung 1826 ist es dafür zuständig, Pferdezüchtern " qualitätvolle und genetisch interessante Hengste gegen ein angemessenes Deckgeld zur Verfügung zu stellen ". Angegliedert ist die Deutsche Reitschule.

Höhere Kosten für Bewirtschaftung und Brandschutz

Damit der Etat des Gestüts nicht in die roten Zahlen rutscht, will das Land sinkende Einnahmen ausgleichen und seine Ausgaben gemäß Haushaltsentwurf um fast 1,5 Millionen auf 7,6 Millionen Euro erhöhen. Die Planung schließt deutlich steigende Preise bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und auch mit Blick auf Dienst- und Schutzkleidung, Futter, Stroh, Strom und Kraftstoffe ein.