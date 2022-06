Debatte um längere AKW-Laufzeiten: Fragen und Antworten

Könnten Atomkraftwerke in der aktuellen Energiekrise helfen?

Vermutlich nur zum Teil. Aktuell sind noch drei Atomkraftwerke in Betrieb: in Lingen, in Neckarwestheim und in der Nähe von Landshut. Am 31.12. sollen sie abgeschaltet werden. Aktuell liefern sie etwa sechs Prozent des deutschen Strombedarfs.

Würde man die Stromproduktion mit Kernenergie ausweiten, könnte das zu niedrigeren Preisen an der Strombörse führen, sagt etwa Ökonom Manuel Frondel, Leiter des Kompetenzbereichs Umwelt und Ressourcen beim RWI in Essen. Denn die reinen Produktionskosten in AKW sind geringer sind als bei Gas oder Kohle.