Fachkräfte-Einwanderung: Wer will schon nach Deutschland?

Deutschland braucht Fachkräfte. Studien sagen, dass 400.000 Menschen im Jahr fehlen, in allen möglichen Bereichen. In den kommenden Jahren gehen die Babyboomer in Rente, Unternehmen können Stellen nicht schnell genug nachbesetzen und weil Beitragszahler fehlen, droht auch unser Rentensystem zu implodieren. Deutschland muss also fehlende Fachkräfte anwerben, größtenteils aus dem Ausland. Das alles ist schon seit Jahren klar.

Aber ist Deutschland überhaupt attraktiv für Zuwanderung? Ich bin gerade von einem Besuch bei meiner Familie in Vietnam zurückgekehrt und habe dort viel mit meinen Cousinen und Cousins diskutiert. Sie sind bestens ausgebildet oder gerade dabei zu studieren. Ingenieurswissenschaften, Informatik, Marketing. Und die meisten von ihnen haben Lust, einige Jahre im Ausland zu leben oder sogar für immer auszuwandern. Denn mit ihrer Ausbildung, das wissen sie, verdienen sie im Westen viel mehr als zuhause in Vietnam.

Deutschland für Fachkräfte nur dritte Wahl

Ich hätte sie gerne näher um mich herum. " Kommt doch nach Deutschland! ", schlage ich vor. Unsere Universitäten sind toll und es gibt keine Studiengebühren. Unser Gesundheitssystem ist eindeutig besser als das amerikanische, für Arbeitnehmer gibt es Elternzeit und Mutterschutz. Germany is great, das sind doch alles super Argumente für Deutschland!

Darauf bekomme ich eher verhaltene Reaktionen. Denn, auch wenn das in Deutschland offenbar viele noch nicht so auf dem Schirm haben:

"Deutschland ist für gut ausgebildete junge Menschen aus dem Ausland nicht sonderlich attraktiv." Minh Thu Tran

" Deutsch ist voll schwer zu lernen ", beschwert sich mein Cousin, der sich immerhin schon zwei Jahre mit Deutschkursen abgemüht hat. " Ist Deutschland nicht mega rassistisch? ", fragt mich eine andere Freundin. Deutschland konkurriert mit Ländern wie Australien, Neuseeland, den USA und Großbritannien. Überall dort gibt es für sie keine Probleme mit Sprachbarrieren.

Populistische Debatte aus der Steinzeit

Da wirken die Debatten, die in den letzten Tagen hier in Deutschland zum Thema Migration und Einwanderung geführt worden sind, wirklich wie aus der Zeit gefallen. Alexander Dobrindt ( CSU ) spricht zum Beispiel vom "Verramschen" der deutschen Staatsangehörigkeit, Friedrich Merz ( CDU ) warnt vor einer Einwanderung in die Sozialsysteme und vor Menschen, die jetzt schon für den deutschen Arbeitsmarkt nicht "verwendbar" seien.

"Die Union vermischt auf gefährliche Weise unterschiedliche Ebenen von Einwanderung: illegaler Aufenthalt oder Einbürgerung für längst integrierte Menschen in Deutschland - alles wird in einen Topf geworfen." Minh Thu Tran

Selbst ukrainische Kriegsgeflüchtete sind vor dem Merz‘schen Rundumschlag gegen Einwanderer nicht sicher. Auch ihnen unterstellte der CDU-Chef kürzlich, in Deutschlands Sozialsysteme einwandern zu wollen - wofür er sich nach einem drauffolgenden Shitstorm kleinlaut wieder entschuldigte.

Worum geht’s denn eigentlich?

Doch worüber wird denn gerade diskutiert? Die Ampel-Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, die Migrationspolitik umzukrempeln. Dazu gehören mehrere Gesetzesvorhaben:

Zum einen das "Chancen-Aufenthaltsrecht", das Menschen mit jahrelangen Kettenduldungen die Chance gibt, einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu bekommen - dieses Gesetz wurde am Freitag bereits im Bundestag beschlossen.