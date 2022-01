Abellio-Übernahme: DB Regio prüft Züge auf Herz und Nieren

In der großen Halle, nicht weit entfernt vom Essener Hauptbahnhof, ist es laut. Mehrere Züge stehen in der riesigen Werkstatt, gleich sechs Mechaniker werkeln an einem silber-schwarzen Abellio-Zug. Er ist einer von 17 Zügen, die die DB Regio NRW vom insolventen Konkurrenten übernimmt. In dem Essener Instandhaltungswerk werden sie auf Herz und Nieren geprüft.

Ein Drittel der Züge bereits gecheckt

" Die größte Herausforderung ist gerade die Zeit. Normalerweise haben wir für eine Inbetriebahme zwei Jahre Zeit, jetzt bleiben uns gerade sieben Wochen ", sagt Frederik Ley, Chef von DB Regio NRW . Ein Drittel der Züge sind bereits überprüft und der Daumen geht nach oben. Das heißt: Sie können zum Übergang am 1. Februar auf die Schiene. Ob die Fahrzeuge auch nachhaltig in Ordnung sind, soll eine große Inspektion in ein bis zwei Jahren zeigen.

Lokführer müssen geschult werden

In Essen werden die Abellio-Mitarbeiter geschult

Insgesamt 540 Abellio-Mitarbeiter übernimmt allein die Deutsche Bahn. 240 von ihnen sind Lokführer, die die Fahrzeuge und auch die Strecken jahrelang gefahren sind. Sie werden derzeit geschult und müssen jetzt das Sicherheitssystem der DB kennenlernen. Doch die Zahl der Lokführer wird nicht ausreichen, um die neu dazu gewonnen Strecken zu bedienen. Deshalb schult die Deutsche Bahn noch eigene Lokführer auf den neuen Fahrzeugen.

Start am 1. Februar