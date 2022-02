Datum steht fest: Erste Lockerungen in NRW treten am Samstag in Kraft

Der erste der drei Schritte, die am Mittwoch die Ministerpräsidenten-Konferenz mit der Bundesregierung beschlossen hat, tritt in NRW am Samstag in Kraft. Das gab Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) am Donnerstag im Landtag bekannt. Dann werde die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft treten. Und das sind die Details der ersten Lockerungs-Runde:

Das gilt ab Samstag in NRW

Alle Kontaktbeschränkungen im Privaten fallen weg.

Im Einzelhandel wird es keine Zugangsbeschränkungen mehr geben, 2G fällt also weg.

Kontaktfreier Sport ist wieder als 3G möglich.

Körpernahe Dienstleistungen sind als 3G+ möglich, es muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Das Verbot von Publikumsmessen entfällt.

Darüberhinaus sagte Wüst zu, dass Öffnungen von überregionalen Veranstaltungen geprüft werden. Dazu gehören zum Beispiel Spiele der Fußballbundesliga.

Das gilt in NRW ab dem 4. März

In der Gastronomie gilt 3G.

Übernachtungen in Hotels und Pensionen sind ohne Einschränkungen möglich.

Für Großveranstaltungen werden neue Grenzen festgelegt: In Innenräumen gilt eine Auslastung von maximal 60 Prozent bis zu 6.000 Personen, im Freien gilt eine maximale Auslastung von 75 Prozent bis zu 25.000 Menschen.

Diskotheken und Clubs können mit 2G+ öffnen.

Das gilt ab dem 19. März

Mit diesem Datum greift der dritte Schritt der Öffnungen, bis auf einen Basisschutz würden alle Maßnahmen auslaufen, kündigte Wüst an. Unter Basisschutz fasste Wüst bisher etwa die Beibehaltung der Maskenpflicht im ÖPNV und die Abstandsregeln zusammen.

Reisen mit Kindern wird erleichtert

Für Familien kündigte Wüst eine weitere Erleichterung an. Bislang müssten ungeimpfte Kinder nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet in Quarantäne. Der Bund werde diese konkrete Regelung bei der Einstufung von Hochrisikogebieten anpassen, kündigte Wüst an ohne ein konkretes Datum zu nennen.

Mahnung zur Achtsamkeit