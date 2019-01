Im Jobcenter der Stadt Essen hat es eine Datenpanne gegeben. Persönliche Daten hunderter Kunden gerieten beim Versenden von Hartz-IV-Bescheiden im Januar in Fremde Hände. Schuld sei ein Softwarefehler gewesen, so das Jobcenter am Dienstag (29.01.2019) auf WDR -Anfrage.

Briefe enthielten Daten anderer Kunden

Weil der Hartz-IV-Regelsatz in diesem Jahr gestiegen ist, hat das Jobcenter Anfang des Monats nötig gewordene Änderungsbescheide verschickt. Einigen lag eine Bescheinigung zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag bei.

In den Vordrucken fanden die Empfänger aber nicht ihre eigenen Daten, sondern die von anderen Hartz-IV-Empfängern aus Essen. Unter anderem Name, wie viel Geld sie erhalten und ihre Krankenkasse. Wie das Essener Jobcenter mitteilte, gehe es um rund 1.500 fehlerhafte Bescheide.