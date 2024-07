Besonders in den Metropolen des Rheinlands, aber auch in umliegenden, ländlichen rheinischen Gemeinden sowie am Niederrhein und in westfälischen Großstädten liegen die Mietpreise um ein Vielfaches über denen des Ruhrgebiets, des Sauerlands oder der Nordeifel.

Unter den 50 NRW-Gemeinden mit den teuersten Mietpreisen befinden sich mit Münster (Platz 5) und Bielefeld (Platz 38) lediglich zwei Städte, die nicht im Rheinland liegen.

Kaum noch günstiger Wohnraum im Rheinland

Mietpreise im Bereich der Obergrenze für Sozialwohnungen (Sechs Euro pro Quadratmeter zum Zeitpunkt der Zensus-Datenerhebung) machen im Rheinland meist nicht einmal ein Drittel des vermieteten Wohnraums aus. Selbst am ländlichen unteren Niederrhein sind weniger als die Hälfte der Wohnungen günstig. Am wenigsten bezahlbaren Wohnraum gibt es in Düsseldorf. Hier bezahlte 2022 nur jeder neunte Mieter weniger als sechs Euro pro Quadratmeter. In Köln ist es jeder achte, in Bonn jeder siebte, in Münster etwas mehr als jeder fünfte Mieter.

In fast allen Ruhrgebietsstädten, darunter auch Dortmund und Bochum, lebt dagegen einer von zwei Mietern in einer günstigen Wohnung, in manchen Städten sind es gar drei von vier Mietern.