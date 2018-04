Bis zu 280 Euro Bußgeld

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will die Kameras am Mittwoch (18.04.2018) in Mönchengladbach vorstellen. Der Begriff Dashcam kommt aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt: Armaturenbrett-Kamera.

Rettungsgasse: Lücke zwischen Daumen und Zeigefinger

Seit Ende 2017 drohen Autofahrern, die Einsatzkräfte blockieren, bis zu 200 Euro Strafe. Gefährdet ein Autofahrer andere, drohen sogar 280 Euro Bußgeld samt Fahrverbot. Beim Bilden einer Rettungsgasse gilt die sogenannte Daumenregel der rechten Hand: Autos auf der linken Spur fahren nach links, alle anderen Autos auf den rechten Spuren - auch jene auf der Mittelspur - nach rechts.

Stand: 17.04.2018, 08:36