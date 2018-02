WDR.de: Er gab der Klasse eine Woche Bedenkzeit. Sie sind schon zwei Tage vor Ablauf der Frist in den Westen geflohen.

Garstka: Ein Mitschüler hat mich spätabends gewarnt, weil mein Name in einem Verhör genannt wurde. Ich hatte Angst, in den Knast gesteckt zu werden. Außerdem war ich viel zu stolz, mich von diesen Herren demütigen zu lassen. Mit mir nicht! Also bin ich alleine und ohne etwas zu sagen geflohen.

WDR.de: Man geht doch nicht einfach so und lässt seine Familie zurück.

Garstka: Nein, bei mir sind die Tränen geflossen bei dem Gedanken: Ich verlasse alles und weiß nicht, ob ich etwas gewinne. Aber ich wusste, ich muss gehen, wenn ich was werden will.

WDR.de: Ihre Mitschüler sind fast alle in den Tagen darauf ins Flüchtlingslager in West-Berlin nachgekommen.

Garstka: Eine ganze Schulklasse - das hatte es nie gegeben. Ein gefundenes Fressen für die Presse, mit Interviews und Blitzlichtgewitter. Wir haben uns darauf eingelassen, weil wir wollten, dass in der DDR gehört wird, was wir gemacht haben.

WDR.de: Das hat aber nicht funktioniert.

Garstka: Unsere Geschichte wurde komplett totgeschwiegen. Meine damalige Freundin erzählte später, sie hätten kein Wort über uns gesprochen, " weil das verboten war, und wir hatten doch solche Angst ".

WDR.de: Sie alle haben ein paar Monate später in Hessen das Abi gemacht, Sie wurden Lehrer hier in NRW. Was ist aus den anderen geworden?