Oktober 1956: In Ungarn fordern Studenten Reformen, freie Wahlen und einen besseren Sozialismus. Ein Aufstand, der von sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen wird. In dieser Situation beschließen Schüler einer kleinen Stadt bei Berlin, Protest einzulegen - mit einer Schweigeminute, die ihr Leben verändert. Dietrich Garstka, einer der Schüler von einst und später Lehrer im Rheinland, hat die Geschichte niedergeschrieben und mit dem Regisseur Lars Kraume auf die Leinwand gebracht. Titel: " Das schweigende Klassenzimmer ." In diesen Tagen kommt der Film ins Kino.

WDR.de: Herr Garstka, wie kommt eine DDR-Schulklasse auf die Idee, gegen das Vorgehen der Sowjets in Ungarn zu protestieren?

Initialzündung: Der Aufstand in Ungarn

Dietrich Garstka: Wir haben während des Ungarnaufstands ständig Westradio gehört. Einer kam dann in die Klasse und sagte: Der RIAS hat zu einer Schweigeminute aufgerufen. Wir waren begeistert über die ungarischen Aufständischen und wütend über die Russen, die mal wieder gezeigt hatten, wie man als imperiale Macht mit Aufmüpfigen umgeht. Wir waren sofort bereit, diese Schweigeminute zu machen.

WDR.de: Eine spontane Aktion, aber eigentlich nicht unerwartet. Sie waren ja keine sozialistischen Musterschüler.

Garstka: Sozialistisch nicht und Musterschüler erst recht nicht. Wir waren sehr distanziert dem gegenüber, was man Sozialismus nannte.

WDR.de: Wie lief die Aktion dann ab?

Schüler, Lehrer, Autor: Dietrich Garstka

Garstka: Wir haben zu Beginn des Unterrichts einfach fünf Minuten lang nichts gesagt. Wir beaschlossen, die Mitarbeit zu verweigern, zu schweigen. Diese Verweigerung verstand der Lehrer gar nicht, er kannte uns sonst ganz anders: willfährig und fleißig.

WDR.de: Fünf Minuten können sehr lang werden. Kam Ihnen da nicht doch der Gedanke, dass die Aktion vielleicht keine so gute Idee war?

Garstka: Naja, wir haben schon immer auf die Wanduhr gestarrt und gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei. Das mulmige Gefühl war da, das stimmt. Aber wir wollten durchhalten: So war's beschlossen, so wird's gemacht. Wir hätten nie gedacht, dass das solche Folgen haben würde. Wir durften in der ganzen DDR kein Abitur machen und wurden der Schule verwiesen.

WDR.de: Dafür hat der Volksbildungsminister höchstpersönlich gesorgt, der ein paar Tage später in seiner schwarzen Limousine vorfuhr.