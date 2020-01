Die Telemedizin ist gerade in ländlichen Gebieten, wo Ärztemangel herrscht, ein Chance. Per Skype kontaktieren Patienten ihre Ärzte, anstatt weite Wege zur nächsten Praxis zu fahren. In einem Pilotprojekt in Bayern arbeiten Tele-Notärzte mit Rettungssanitätern zusammen. Die Notärzte arbeiten stationär von der Leitstelle aus und werden bei Bedarf an den Einsatzort zugeschaltet.