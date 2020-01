Die Digitalisierung verändert die Medizin. Künstliche Intelligenzen ( KI ) helfen Medizinern bei der Anamnese und Diagnosefindung. Die Ärzte sprechen sich mit eigenständig denkenden und lernenden Systemen ab, mit sogenannten KI -Chatbots. Da gibt es zum Beispiel bereits Ada Health, Babylon, Buoy und Your.MD über die App-Stores, die für Ärzte und Patienten frei verfügbar sind.

Deutschland hinkt hinterher

Virtuelle Behandlungsräume in Schweden, eHealth-Schwestern in Dänemark und eine elektronische Gesundheitsakte in Österreich. Andere europäische Länder sind bedeutend weiter als Deutschland in punkto Digitalisierung. In einer internationalen Vergleichsstudie landet Deutschland auf Rang 16 von 17.