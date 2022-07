Weg mit den Schottergärten: Darum sind natürliche Gärten besser

Viele Städte fördern eine Renaturierung

Einen Schottergarten zu renaturieren ist nicht günstig. Aber viele Städte fördern die Renaturierung. In Bielefeld gibt es bis zu 500 Euro, in Gelsenkirchen und Goch bis zu 1000 Euro und in Solingen hilft die Stadt mit einem Beratungsangebot für alle Renaturierungswilligen (Vor-)Gartenbesitzer.