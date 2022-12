Darts-WM: Darum fasziniert der Kneipensport

Die Typen

So sehen Sieger aus: Der aktuelle Weltmeister Wright

Die "Süddeutsche Zeitung" bezeichnete den 16-maligen Weltmeister Phil Taylor einmal als " Pelé mit Bierbauch ". Tatsächlich merkt man auch bei vielen Profis, die auf höchstem Niveau spielen, dass Darts ein Kneipensport ist: Wilde Tattoos am ganzen Körper inklusive Kopf und Gesicht, auffällige Frisuren, BMI gerne mal weit über dem Durchschnitt: Muster-Athleten sehen anders aus.

Und auch was das Alter angeht, liegt die Grenze deutlich höher als in anderen Sportarten: Der aktuelle Weltmeister Peter Wright ist 52, Phil Taylor stand mit 57 Jahren noch im Finale. Wahrscheinlich macht diese Nahbarkeit auch einen der Reize des Sports für das Publikum aus. Denn während etwa durchtrainierte Basketballer bei ihren Dunks wie von einem anderen Stern wirken, fühlt man sich als Dart-Amateur nicht soooo weit entfernt von den Profis. " Wenn ich ein bisschen mehr trainiere und einen Sahnetag erwische, könnte ich da vielleicht auch mal mitmischen.. ." - dieser schönen Illusion kann man sich bei Darts durchaus hingeben.

Der Ort

Im "Ally Pally" wird der Weltmeister gekrönt

Es gibt ein paar Orte im englischen Sport, die haben einfach Tradition und ein beinahe mystisches Flair: Wer Tennis sagt, denkt an Wimbledon. Die wichtigen Spiele im Fußball finden im Wembley-Stadion statt. Und keine 10 Kilometer Luftlinie von dort entfernt steht der Alexandra Palace, genannt " Ally Pally ". Die jährliche Darts-WM wird dort zwar erst seit 15 Jahren ausgetragen. Doch das 10.000 Zuschauer fassende Gebäude hat sich schnell zum "Mekka des Darts" gemausert. Die Tickets sind im Handumdrehen ausverkauft, das Interesse wird jedes Jahr größer.

Das Drumherum

Karneval? Nein: Darts-WM

Temperaturen weit über 30 Grad, Luft, die man schneiden kann, ein Publikum, das alles gibt und Ales kippt: Wer einmal bei der Darts-WM im "Ally Pally" war, wird das Flair und die Stimmung, die in diesen "heiligen Hallen" herrscht, nicht so schnell vergessen. Viele Fans machen aus ihrem Besuch ein regelrechtes Event, basteln witzige Schilder oder verkleiden sich wie an Karneval. Der Ton ist zwar rau, aber irgendwie dann doch herzlich. Verblendete und verbiesterte Fans, die die Gegner beleidigen oder körperlich angehen, findet man hier so gut wie nie. Keine aggressiven Ultras, keine Hooligans - zur Darts-WM kann man auch seine Familie mitbringen.

Das Timing

Natürlich passt das Timing der Darts-WM, die bis zum 3. Januar dauert, wunderbar zu den Festtagen: Viele Menschen haben frei, das Wetter zwingt einen dazu, eher zu Hause zu bleiben und den Fernseher anzumachen. Und auch als Katerbewältigung nach zu vielen Glühweinen hat sich der Blick von der Couch ins "Ally Pally" bewährt. Was den einen ihr Skispringen, ist den anderen ihr Darts.

...und jetzt auch mit ein paar Deutschen

Darts ist ein typisch britischer Sport: Dort wurde das Spiel erfunden, dort wurden die Regeln erdacht, dort gibt es die meisten Spieler. Und die meisten Sieger: Seit die WM der "Professional Darts Corporation" im Jahr 1994 zum ersten Mal ausgetragen wurde, kam der Sieger 18 Mal aus England und viermal aus Schottland.