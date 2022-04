Darknet: Marktplatz für Kriminelle, aber auch Infos trotz Zensur

Immer wieder ist in den Medien von kriminellen Angeboten im Darknet die Rede. So wie gerade erst: Das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben erfolgreich die Server des "Hydra Market" lahmgelegt – und damit den wohl umsatzstärksten Marktplatz im Darknet. Rund 1,23 Milliarden Euro Umsatz wurden hier gemacht: mit Drogen, gefälschten Dokumenten, gestohlenen Daten und illegalen Dienstleistungen.

Von Clear Web bis Darknet

Viele haben den Eindruck, mit "Darknet" sei gewissermaßen die dunkelste Ecke im Internet gemeint, in der ausschließlich kriminelle Geschäfte abgewickelt werden. Doch "Darknet" meint lediglich den Bereich des Internet, der nicht direkt für jeden sichtbar ist – und deshalb "dunkel" genannt wird. Fachleute unterscheiden prinzipiell drei verschiedene Bereiche des Internet.

Das " Clear Web " (auch " Surface Web “ genannt) ist der Bereich des Internets, in dem wir uns informieren, shoppen, mit Freunden chatten, bei Wikipedia etwas nachschlagen oder Urlaubsfotos hochladen. Dieser leicht und für jeden direkt zugängliche Teil ist der bekannteste Teil des Internets – aber trotzdem nur ein kleines Fragment des gesamten Netzes. Das " Deep Web " ist mit Abstand der umfangreichste Teil (ca. 90% des gesamten Internets). Hier finden sich Datenbanken, Streaming-Server . Cloud -Dienste und vieles andere mehr. Prinzipiell steht das Deep Web jedem offen, doch viele wenn nicht die meisten Inhalte sind geschützt. Das " Darknet " hingegen ist ein vergleichsweise kleiner Teil des Deep Web . Was hier angeboten wird, ist nicht auf herkömmliche Weise auffindbar. Kommunikation und Datenaustausch werden gewöhnlich verschlüsselt, denn die Betreiber der Dienste und deren Besucher bzw. Nutzer wollen möglichst anonym bleiben.

Nicht nur ein Darknet , sondern viele

Streng genommen gibt es nicht ein Darknet, sondern ganz viele. Jedes einzelne Netzwerk ist abgekoppelt von den anderen Angeboten und Inhalten – und muss bei Interesse separat angesteuert werden. Dazu muss ein User die passende Adresse kennen, denn die üblichen Suchmaschinen helfen nicht weiter. Es gibt allerdings auch im Darknet Suchdienste: Die finden nur gemeinhin bekannte Angebote im Darknet.

Es gibt Schätzungen, dass rund 60 Prozent der Inhalte im Darknet eher krimineller Natur sind. 40 Prozent nutzen die Möglichkeit der verschlüsselten Kommunikation und der Anonymität aber für andere Dinge: Whistleblower kommunizieren über das Darknet mit Journalisten, Dissidenten tauschen sich über das Darknet aus. In vielen Ländern, etwa China und Russland, ist das Darknet eine Art "sicherer Hafen": Wer sich hier aufhält, läuft nicht Gefahr, enttarnt und verfolgt zu werden. Denn im Darknet wird automatisch die Identität der Nutzer verschleiert.

Dienstleistungen und Angebote an Blockaden vorbei

Darüber hinaus sind viele sinnvolle und nützliche Angebote im Darknet zu erreichen. Die New York Times zum Beispiel, aber auch die Deutsche Welle bieten ihre Inhalte hier an. Auch Twitter bietet ab sofort seine Inhalte über eine sogenannte Onion-Adresse im Darknet an, damit Menschen in Russland darauf zugreifen können – unter Umgehung möglicher Beschränkungen oder Sperrungen der Regierung.