Menschen in Nordrhein-Westfalen nehmen bei einer Erkrankung laut einer Umfrage offenbar überdurchschnittlich oft Antibiotika ein. Einer am Freitag (06.04.2018) veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK zufolge hatten 44 Prozent der Befragten aus NRW im vergangenen Jahr in ein bis drei Fällen Antibiotika vom Arzt verschrieben bekommen.