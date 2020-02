Cytotec zur Geburt: Was Betroffene tun können

Demnach soll es Kinder geben, die durch Cytotec Gehirnschäden erlitten haben. Drei Babys und eine Mutter sollen sogar gestorben sein. Trotzdem werde Cytotec nach einer Umfrage der Uni Lübeck von der Hälfte aller deutschen Geburtskliniken eingesetzt. Was können betroffene Eltern tun? Wir geben Antworten:

Wie erfahre ich, ob Cytotec auch bei mir eingesetzt wurde?

Der wahrscheinlich einfachste Weg für Patientinnen ist, zunächst bei ihrer Krankenkasse zu anfragen. Mütter können aber auch Einsicht in ihre Patientenakte nehmen.

Kleine Tablette, großes Risiko: Cytotec-Pille zur Geburtseinleitung. WDR aktuell. Verfügbar bis 19.02.2020. WDR. Von Dorothea Schluttig.

Wie und wie lange nach der Geburt erhalte ich Einsicht in die Akten?

Ärzte und Kliniken müssen Patientenakten in der Regel zehn Jahre aufbewahren. Jeder darf in seine Akte Einsicht nehmen - so sieht es das Bürgerliche Gesetzbuch vor. Die Einsicht muss schriftlich beantragt werden, zum Beispiel mithilfe des Musterschreibens der Stiftung Warentest.