Cybergrooming: Fakebilder gegen Kindesmissbrauch?

Landeskriminalamt NRW für Gesetzentwurf

Auch die Ermittler in Nordrhein-Westfalen befürworten die neuen Möglichkeiten, die der Gesetzentwurf vorsieht. So dürften Ermittler in sozialen Netzwerken und anderen Foren als " Scheinkinder " auftreten und Täter damit auf die falsche Fährte locken.