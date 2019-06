In Deutschlands größtem Steuerskandal um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte zu Lasten des Fiskus will das Landgericht Bonn offenbar so schnell wie möglich Klarheit schaffen, ob und in welchem Umfang Banken haften müssen. Nach Informationen von WDR , NDR und Süddeutscher Zeitung von Sonntag (30.6.2019) sollen mehrere Geldinstitute vorgeladen werden.

Banken als Nebenbeteiligte

Sie sollen sich als Nebenbeteiligte in einem Musterprozess gegen zwei britische Börsenhändler verantworten. Neben den Briten wären die betroffenen Banken als Unternehmen ebenfalls Gegenstand des Prozesses und könnten für die mutmaßlichen Schäden des Fiskus zur Verantwortung gezogen werden. Nebenbeteiligte lassen sich vor Gericht in der Regel durch Anwälte vertreten.

Auch Hamburger Privatbank Warburg betroffen

Das Landgericht Bonn hat mehrere Banken und Finanzunternehmen angeschrieben und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu der geplanten Vorladung zu äußern, darunter auch die Hamburger Privatbank Warburg. Sie soll wie viele andere Geldinstitute in den Cum-Ex-Skandal verstrickt sein. Warburg bestreitet das. Bei der in Bonn anhängigen Anklage der Staatsanwaltschaft Köln gegen die beiden britischen Börsenhändler geht es um 33 Fälle, in denen der Fiskus um insgesamt 440 Millionen Euro betrogen worden sei. Ob die beiden Steuerhinterziehung begangen haben, oder ob sie sich auf eine angebliche Gesetzeslücke berufen können, muss der Prozess zeigen.

Cum-Ex-Gesamtschaden soll mehr 10 Milliarden Euro betragen

In der Anklage sind noch drei weitere Geldinstitute genannt, darunter eine ausländische Großbank. Der Cum-Ex-Gesamtschaden für den deutschen Fiskus soll mehr als zehn Milliarden Euro betragen.