Cranger Kirmes: Abschluss am Sonntag doch mit Feuerwerk

Die Cranger Kirmes im Ruhrgebiet geht am Sonntag wie geplant mit einem Feuerwerk zu Ende. Das teilte der Veranstalter eines der größten Volksfeste in Deutschland mit.

Abschussstelle des Feuerwerks verlegt

Wegen der aktuellen Waldbrandgefahr in NRW hatte das traditionelle Feuerwerk zunächst auf der Kippe gestanden. Am Samstag aber haben Stadt und Berufsfeuerwehr das Brandrisiko bei einer Begehung erneut bewertet. Ergebnis: Das Feuerwerk kann stattfinden. Um die Sicherheit zu erhöhen, werde die Abschussstelle aber ein wenig verlegt. Das Feuerwerk sei laut Informationen der Stadt trotzdem in gewohnter Höhe sichtbar - ab 22.30 Uhr für rund 15 Minuten.

Zwei Jahre lang musste das Volkfest in Crange wegen der Corona-Pandemie pausieren. In diesem Jahr wurden rund vier Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Mehr als 500 Schausteller sind seit dem 5. August am Rhein-Herne-Kanal dabei.