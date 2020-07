Coronavirus und Urlaubsheimkehrer: Welche Regeln gelten?

Reicht das, um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern?

Ob Urlauber, die aus Risikogebieten nach NRW heimkehren, sich tatsächlich für zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, ist zweifelhaft. Deshalb will die Politik hier nachjustieren: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich Mittwochabend (21.07.2020) grundsätzlich darauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Am Freitag wollen die Minister weitere Details festlegen und ein Gesamtpaket beschließen.