Corona: Wie Menschen in NRW soziale Kontakte vermeiden

Die Stadt Bielefeld hat zum Beispiel alle öffentlichen und kommerziellen Veranstaltungen abgesagt - darunter fallen auch Kinos und Klubs. In Düsseldorf und Köln bleiben die Theater zu, in Herford Schwimmbäder und Sporthallen. Auch alle Messen in NRW wurden abgesagt.

Online-Chat statt Freunde treffen

Um mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu bleiben, setzen Politik und Experten auf die Digitalisierung. Der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, empfiehlt die Kommunikation per Telefon und digitalen Medien.