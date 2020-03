So reagieren Schulen auf das Coronavirus

Das Coronavirus verbreitet sich immer weiter in NRW . Bis Montagmittag (02.03.2020) hatten 13 Kreise und kreisfreie Städte mindestens einen bestätigten Covid-19-Fall gemeldet. Um die Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen, wurden bereits mehrere Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Darunter eine Grundschule in Bonn, in der ein Student in der Ganztagesbetreuung arbeitet, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat.