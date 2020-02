Coronavirus und Reisen: Das müssen Sie wissen

Lange Zeit schien das neue Coronavirus weit weg zu sein – schließlich war vor allem die chinesische Region Hubei betroffen. Doch nun mehren sich auch in Europa die Fälle. In Italien wurden bis Mittwoch (25.02.2020) mehr als 280 Infektionen nachgewiesen. Österreich, Kroatien und die Schweiz melden erste Fälle. In Innsbruck wurde ein Hotel gesperrt und auf Teneriffa ein Hotel mit 1.000 Gästen unter Quarantäne gestellt. Damit stellt sich auch für Urlauber die Frage, welche Auswirkungen das Coronavirus auf sie hat. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Video starten, abbrechen mit Escape Coronavirus in Italien. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 02.03.2020. WDR. Von Andrea Moos.

Kann der Urlaub storniert werden?

In bestimmten Fällen ja. "Es kommt darauf an, in welcher Form die Leute verreisen. Wenn sie eine Pauschalreise mit einem deutschen Reiseveranstalter abgeschlossen haben, ist das etwas anderes, als wenn sie individual reisen", sagt der Kölner Anwalt Michael Schulte Beckhausen, ein Experte für Reisevertragsrecht.

Lägen bei Pauschalreisen "außergewöhnliche Umstände" vor, könne eine Stornierung verlangt und Geld zurückgezahlt werden. Ein solcher "außergewöhnlicher Umstand" sei zum Beispiel erfüllt, wenn vor Ort alles abgesperrt sei und keine Sehenswürdigkeiten besichtigt werden könnten.