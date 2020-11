Corona: So sieht es in den Nachbarländern aus

Niederlande lockern vorsichtig

Am Dienstag wurden in den Niederlanden 4.320 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet - 547 weniger als am Vortag. Es war der vierte Tag in Folge mit sinkenden Infektionszahlen. Vor diesem Hintergrund werden die Einschränkungen im öffentlichen Leben vorsichtig gelockert. Von Donnerstag an dürfen Theater, Museen, Kinos und Bibliotheken wieder öffnen, teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend mit. Kneipen, Cafés und Restaurants bleiben geschlossen. Künftig darf man in dem 17-Millionen-Einwohner-Land wieder drei Gäste zu Hause empfangen, bisher waren es zwei.

Wie die Niederländer die Feiertage verbringen dürfen, ist noch nicht klar. Große Familienfeiern zum traditionellen Nikolausfest werden aber nicht möglich sein. Die Regierung will auf jeden Fall verhindern, dass im Dezember eine dritte Welle über das Land rollt.