Ein Virus geht um - So ist die Lage anderswo in der EU

Italien

In Italien ist die Zahl der Corona-Toten innerhalb von 24 Stunden am Samstag stark gestiegen. Die Behörden in dem Mittelmeerland registrierten fast 300 neue Todesopfer mit oder durch das Virus. Am Vortag lag diese Zahl bei knapp unter 200 Toten, vor genau einer Woche hatte sei etwa halb so hoch (151) wie am Samstag gelegen. Die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte beriet an diesem Wochenende über weitere Verschärfungen der Anti-Corona-Vorschriften. Zuletzt hatte Conte die Schließung von Restaurants am Abend sowie von Fitnessstudios, Kinos und Theatern angekündigt. Grundschulkinder und Schülerinnen und Schüler in den mittleren Altersklassen können noch zum Unterricht gehen. 75 Prozent des Unterrichts für die Oberstufe erfolgt allerdings nicht mehr in den Klassenzimmern, sondern aus der Ferne.