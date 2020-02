Coronavirus: Warum Hamsterkäufe Unsinn sind

Horten schadet Bedürftigen

Auch die NRW -Landesregierung sieht keinen Grund für das Anhäufen von Produkten. "Von Hamsterkäufen ist abzuraten, da mit Lebensmittelknappheiten nicht zu rechnen ist" , teilte eine Sprecherin des Gesundheitsinisteriums am Samstag (29.02.2020) dem WDR .

"Nicht zu empfehlen ist die Bevorratung von Atemmasken, Medikamenten oder Desinfektionsmitteln, da diese dann für andere, wirklich Bedürftige nicht zur Verfügung stehen."

Auch im Fall einer Quarantäne sei die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt, so die Sprecherin. Das regeln dann die kommunalen Gesundheitsämter.

"Kein Grund zur Panik"

"Für Panik ist absolut kein Grund. Wir sind vorbereitet" , versicherte auch Roland Schäfer, Präsident des Städte- und Gemeindebund in NRW , bereits am Donnerstag (27.02.2020) im WDR 5-Interview.