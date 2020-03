Coronavirus: Sind die Sorgen doch unbegründet?

Wie groß ist das Sterberisiko im Vergleich zur Grippe?

Aktuell gehe man davon aus, dass in Deutschland 0,3 bis 0,7 Prozent der Infizierten sterben könnten, sagte Virologe Stephan Ludwig von der Uni Münster dem WDR (03.03.2020). Das sei kaum mehr als durch die Grippe, an der in dieser Saison bislang etwa 0,2 bis 0,3 der Erkrankten gestorben seien.