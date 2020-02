Besuch im Sicherheitslabor der Berliner Charité: Das Institut für Virologie ist seit einigen Tagen im Besitz des neuen Corona-Virus. Auch Proben der erkrankten Personen aus Bayern sind eingetroffen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind groß. Bevor wir hinein dürfen, müssen wir erst eine spezielle Prozedur durchlaufen.

In das Labor geht es durch eine Sicherheitsschleuse. Alle, die das Labor betreten, müssen Sicherheitskleidung tragen, einen Helm, der die Luft filtert und doppelt Plastikhandschuhe. Die Prozedur zum Umziehen dauert über eine halbe Stunde. Jeder Schritt ist durch eine Checkliste vorgegeben. Im Labor herrscht Unterdruck, damit keine Luft nach außen dringen kann.

Corona-Virus-Patienten hatten geringe Erkältungssymptome

Forscher suchen nach einem Medikament gegen das Corona-Virus

Der Leiter des Sicherheitslabors, Dr. Marcel Müller, ist etwas überrascht, als er in das Mikroskop blickt. Die Corona-Viren in den Proben der Patienten aus Bayern haben sich deutlich schneller in den Zellkulturen vermehrt, als die Experten vermutet haben. Die betroffenen Personen hätten nur verhältnismäßig geringe Symptome gehabt – vor allem Schnupfen oder Husten, so Müller. „Es ist zum Teil überraschend, dass diese Patienten mit ihren milden Symptomen relativ viele Viren haben. Das konnten wir mit dem kürzlich entwickelten Nachweis-Test belegen. Das hatte ich so nicht erwartet.“

Diese neue Erkenntnis ist ein Problem, denn sie zeigt, dass auch Menschen, die sich gar nicht richtig krank fühlen, das Virus übertragen können. „Das macht es deutlich schwerer, vorauszusagen, welche Patienten das Virus übertragen und welche nicht“, so der Virologe.