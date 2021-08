Corona: Die Durchseuchung der Kinder hat begonnen

In seinem Wochenbericht schrieb das RKI am Donnerstag: "Die vierte Welle nimmt insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung weiter an Fahrt auf und breitet sich zunehmend auch in höhere Altersgruppen aus. Hohe 7-Tage-Inzidenzen (>100 pro 100.000 Einwohner) wurden in der Altersgruppe der 10- bis 24-Jährigen beobachtet."

Jeder wird mit dem Virus in Kontakt kommen

Immunologe Prof. Reinhold Förster

Zu dieser Entwicklung sagte der Immunologe Professor Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover dem WDR am Freitag: "Man kann davon sprechen, dass die Durchseuchung der Kinder mit dem Coronavirus begonnen hat. Das sieht man ja daran, dass entsprechende Fälle gemeldet werden. Das gilt allerdings auch für die gesamte Gesellschaft, jeder wird über kurz oder lang mit dem Virus in Kontakt kommen."

"Epidemiologisch können wir uns eine Durchseuchung der Kinder nicht leisten." Prof. Reinhold Förster, Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover

Quarantäne für Schüler abschaffen?

Da es für Kinder unter zwölf Jahren sowieso keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) und auch keinen Impfstoff gibt, könnte man auf die Idee kommen, die Pandemie in diesen Altersgruppen einfach durchlaufen zu lassen, also zum Beispiel die Quarantänemaßnahmen in den Schulen abzuschaffen.