Open-Air-Festivals: Coronavirus zieht den Stecker

35. Summerjam in Köln - abgesagt

"Feel the beat" am Fühlinger See - in diesem Jahr nicht. Das 35. Summerjam-Festival in Köln (3. - 5.Juli) fällt ebenfalls flach und wird ins kommende Jahr verschoben.

Parookaville in Weeze - abgesagt

Auch eines der beliebtestesten Dance-Events in NRW hat es erwischt. Das Parookaville-Festival für elektronische Tanzmusik am Flughafen Weeze (17. - 19. Juli) wurde für dieses Jahr abgesagt und soll nun vom 16. - 18. Juli 2021 stattfinden.