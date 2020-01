Corona-Virus: Was eine Atemschutzmaske bringt

Was bringt eine Atemschutzmasken gegen das Corona-Virus?

Noch ist nicht bekannt, wie das neuartige Corona-Virus genau übertragen wird. Das teilte das staatliche Robert-Koch-Institut ( RKI ) für Infektionskrankheiten am Sonntag (26.01.2020) auf seiner Website mit. Offenbar werde es auch von Mensch zu Mensch übertragen.

In Verdachtsfällen empfiehlt das Institut Ärzten und Pflegern, sich wie in Fällen von Tröpcheninfektion zu schützen. Hierzu gehört auch das Tragen " eines mehrlagigen Mund-Nasen-Schutzes mit korrektem Sitz vom Patienten ".

Atemschutzmasken schützen also weniger den Träger selbst als die Menschen im direkten Umfeld eines Infizierten, der eine Maske trägt. Denn diese " verringert in erster Linie die Anzahl von Erregern, die vom Anwender in die Umgebung ausgeatmet werden ", so das RKI.

Sollten sich alle Bürger Atemschutzmasken zulegen?

Nein, das ist laut RKI unnötig. So sieht das auch die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ): Bei einer länderübergreifenden Ausbreitung einer Krankheit (Pandemie) empfiehlt sie für die allgemeine Bevölkerung ausdrücklich keine Masken.

Das Tragen von Masken könnte den Schutz sogar verringern: Das Robert-Koch-Institut gibt zu bedenken, dass Träger einer Maske sich damit so sehr geschützt fühlen könnten, dass sie andere Präventionsmaßnahmen vernachlässigen.