Heimbesuche eingeschränkt: Was jetzt noch erlaubt ist

Ein gutes Gespräch, frische Wäsche von zu Hause, eine liebevolle Umarmung. Auf nichts warten Bewohner eines Alten- oder Pflegeheimes sehnlicher als auf den Besuch von Angehörigen. Doch bis auf Weiteres ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Die NRW -Landesregierung hat per Erlass verfügt, dass die Besuche in Heimen ab sofort stark einzuschränken sind - um so die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Für Angehörige ist die Situation nicht ganz einfach. Sie wissen, dass ihr Kommen für Mutter oder Vater bzw. für Oma oder Opa eine sehr willkommene Abwechslung ist. Doch die Einschränkung der Besuchszeit ist alternativlos: Denn Viruserkrankungen der Atemwege sind besonders für ältere Menschen gefährlich, wie das Robert-Koch-Institut betont.